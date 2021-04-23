إصابة 3 جنود من قوة "تاكوبا" في انفجار قنبلة شرقي مالي

أصيب 3 جنود سويديين في مجموعة "تاكوبا" التابعة للقوات الخاصة الأوروبية بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب أحد الطرق شرقي مالي.

وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان "عاد جنديان إلى الخدمة والثالث وضع تحت المراقبة الطبية".



واستجابة لدعوة فرنسا، أعلنت السويد، وهي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مارس/آذار 2020 عزمها المشاركة في القوة الأوروبية "تاكوبا" المسؤولة عن مواكبة الجيش المالي في القتال.

وأعطى البرلمان السويدي الضوء الأخضر في يونيو/حزيران لإرسال 150 جنديا وصلوا إلى الأراضي المالية في أوائل العام 2021.

وتتمركز القوة السويدية التي تضم 3 مروحيات من طراز "بلاكهوك" في ميناكا في ليبتاكو وهي منطقة تقع قرب حدود النيجر وبوركينا فاسو حيث تتركز العديد من الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش في الصحراء الكبرى وبتنظيم قاعدة.

وكانت السويد موجودة في مالي عبر القوة التابعة للأمم المتحدة، مع 215 جنديا.