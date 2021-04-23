تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، في السوق المصرفية بمصر.

وشهدت التعاملات المصرفية، استقرار متوسط العملة المصرية، اليوم الجمعة، أمام الدولار، والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتراجعها أمام اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، فيما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في مصر

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

فيما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

تواصل صعود الاحتياطي

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الشهر الجاري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، من 40.201 مليار في فبراير/شباط الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وواصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصر، رغم صعود الدولار الأمريكي، في تعاملات الخميس، بأسواق العملات الدولية، بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.72 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.76 جنيه للشراء، و 21.91 جنيها للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.82 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

استقرار التضخم

واستقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء،في بيان خلال الشهر الجاري، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في فبراير/شباط السابق له.

وحسب رويترز، بلغت نسبة تضخم الأسعار في مارس/آذار الماضي، نحو 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من نحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي من 3.65 % في الشهر السابق له.