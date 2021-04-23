سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، لليوم الثالث في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

واستقر سعر الدولار في مصر، رغم صعود الدولار الأمريكي، في تعاملات الخميس، بأسواق العملات الدولية، بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

سعر الدولار في مصر

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وشهدت التعاملات المصرفية، تراجع متوسط الجنيه المصري، اليوم الجمعة، أمام اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني، واستقر أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، مستقرا اليوم الجمعة، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الجمعة، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 23 بنكا، منها بنك الإستثمار العربي، وعودة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والقاهرة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، لثالث يوم على التوالي، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

الصادرات تهزم كورونا

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، السبت الماضي، عن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6% خلال الربع الأول 2021.

يأتي الارتفاع، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والقيود التي فرضها على الأسواق العالمية، وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.

وأوضحت جامع، في بيان أن الصادرات المصرية، ارتفعت خلال الربع الأول من 2021، إلى 7.438 مليار دولار، مقارنة مع 6.990 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.72 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.76 جنيه للشراء، و 21.91 جنيها للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.82 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

مؤشر "جي بي مورجان" للسندات

وقبل أيام، أعلنت مؤسسة "جي بي مورجان" الأمريكية، عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.

وتأتي الخطوة تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن تدخل بلاده المؤشر بنحو 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%.

وأشار وزير المالية المصري إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.