ترامب يعود إلى ممشى المشاهير في هوليوود بـ"النجمة الذهبية"

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى "ممشى المشاهير" في هوليوود مجددا.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن النجمة الخاصة بالرئيس السابق عادت إلى الممشى الأسطوري في لوس أنجلوس بعد شهور من تدميرها للمرة الثالثة، على يد رجل يرتدي زي "هالك الخارق".

وأشارت الصحيفة إلى أن نجمة ترامب الجديدة، التي تحتفل بعمله ببرنامج تليفزيون الواقع الأمريكي "ذا أبرينتاس"، تم الكشف عنها، الأربعاء، بعد تغطيتها بالخشب "الأبلكاش" والأقماع منذ آخر هجوم في أكتوبر/تشرين الأول.





وكان شخص يرتدي زي شخصية "هالك" قد دمر النجمة باستخدام فأس، وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها النجمة - التي منحت له في 2007- للتدمير خلال فترة رئاسة ترامب، وذلك بالنظر إلى الهجوم بالفأس الذي تعرضت له عام 2018، وهجوم آخر بمطرقة ثقيلة عام 2016.

وترامب ليس الشخصية المشهورة الوحيدة التي تتعرض النجمة الخاصة بها للتدمير على ممشى المشاهير.



