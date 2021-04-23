البيت الأبيض يعلن وجهة بايدن في زيارته الأولى خارجيا

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن أول زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه الرئاسة يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيشارك في قمتي مجموعة السبع في بريطانيا وحلف الأطلسي في بروكسل في يونيو/حزيران المقبل.



أوضح أن بايدن سيشارك بايدن في قمة مجموعة السبع من 11 إلى 13 يونيو في بريطانيا ثم في قمة قادة دول الحلف في بروكسل في 14 من الشهر ذاته.

وشارك الرئيس الأمريكي، في قمة حول المناخ نظّمت عبر الإنترنت.



وتعهد الرئيس الأمريكي بمضاعفة جهود بلاده للقضاء على الانبعاثات الكربونية ومن ثم التهام "منافع استثنائية" جراء هذا الإصلاح.

ووعد بايدن بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من بلاده بنسبة تتراوح بين 50 و52% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005.

وسيسمح هذا الهدف للاقتصاد الأمريكي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.