أسعار الذهب في العراق مساء اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

واصلت أسعار الذهب في العراق التراجع، مساء اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6%، متخليا عن مكاسب سابقة كانت بدعم نزول الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب في العراق

وحسب مواقع إعلام محلية، تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم الجمعة، إلى نحو 83 ألفا و616 دينارا (57.17 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 76 ألفا و649 دينارا (52.41 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء اليوم الجمعة، إلى نحو 73 ألفا و166 دينارا (50.03 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فهبط مساء اليوم الجمعة إلى نحو 62 ألفا و713 دينارا (43.15 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق مساء اليوم الجمعة، إلى نحو 48 ألفا و777 دينارا (33.35 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق مساء اليوم الجمعة، إلى نحو 41 ألفا و808 دنانير ( 28.59 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر أوقية الذهب في العراق مساء اليوم الجمعة، إلى نحو 2 مليون و600 ألف و471 دينار ( 1787 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق مساء اليوم الجمعة، نحو 585 ألفا و329 دينارا (400.23 دولار).

السعر العالمي

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1773.45 دولار للأوقية، متخليا عن مكاسب سابقة كانت بدعم نزول الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وحسب رويترز، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1774.20 دولار للأوقية.

واستقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مع ترقب المستثمرين اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تقييم المتعاملين أيضا لآفاق خطة ضرائب جديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.