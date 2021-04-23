الإمارات تحدث إجراءات تعليق دخول القادمين من الهند

أعلنت الإمارات عن تحديث الإجراءات المعلن عنها سابقا وتوضيح بشأن تعليق دخول القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية.

كما شمل التحديث، والتوضيح، ركاب الترانزيت القادمين من الهند، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للإمارات والمتجهة إلى الهند.



وحسب وكالة أنباء الإمارات، يشمل التعليق أيضا، دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين.

وأعلنت " الهيئة العامة للطيران المدني"، و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" بالإمارات، عن أنه سوف يسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الامارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية، وطائرات رجال الأعمال، وأصحاب الإقامة الذهبية، من هذا القرار.

ويتم إلزام الفئات المستثناة، بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار، وفي اليومين 4 و8 من دخول الإمارات وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الإمارات.

وتابعت: وذلك اعتبارا من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأهابت الهيئة، بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.