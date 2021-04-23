واشنطن تعترف رسميا بـ"الإبادة الجماعية" للأرمن.. السبت

قالت الخارجية الأمريكية إن إعلانا مرتقبا غدا السبت حول مذابح الأرمن فيما يبدو تأكيدا لاستعداد الرئيس بايدن الاعتراف بأنها إبادة جماعية

وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر، في تصريحات صحفية: "فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن، يمكنكم ترقب إعلان غدا".



وكانت واشنطن تمتنع عن الحديث عن الإبادة الجماعية حتى الآن، وترفض تركيا الحديث عن إبادة جماعية للأرمن، بينما تعترف بها أكثر من عشرين دولة والعديد من المؤرخين.

وتجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاعتراضات بشأن اعتزام واشنطن الاعتراف بأن مذابح الأرمن إبادة جماعية.

وقال البيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الرئيس جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناول العلاقات الثنائية البناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات".

ويستعد الرئيس الأمريكي للإعلان رسميًا أن مذابح الأرمن، إبادة جماعية، في خطوة وصفت بـ"النادرة" وكشف عنها مسؤولون أمريكيون، الخميس، مما ينذر بمزيد من تأجيج العلاقات المتوترة أصلا مع تركيا.

وأضاف المسؤولون أنه "من المتوقع أن يصف جو بايدن عمليات الترحيل والتجويع والمذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين ابتداء من عام 1915 بأنها إبادة جماعية".

وتابع المسؤولون أن ذلك يأتي كجزء من بيان سنوي يتزامن مع يوم الذكرى الموافق 24 أبريل/نيسان الجاري، فيما لم يتم اتخاذ أي قرارات أو إحاطات نهائية.

والاعتراف بمذبحة الأرمن كإبادة جماعية هو أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها بايدن خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

يعتبر مراقبون أن قرار الاعتراف هام بشكل كبير، لكن الأهم هو ترجمة القرار إلى سلوكيات عملية وأفعال في سياسة الولايات المتحدة تجاه تركيا.

والعام الماضي، أحيا بايدن كمرشح يوم الذكرى بالتعهد بأنه في حالة انتخابه سيعترف بالإبادة الجماعية للأرمن من عام 1915 إلى عام 1923، قائلاً: "الصمت هو التواطؤ"، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا للوفاء بالوعد.