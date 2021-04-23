أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تدمير طائرتين بدون طيار لمليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال الجيش اليمني في بيان، اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن دفاعاته الأرضية اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين في الأجواء الغربية من مأرب.
وبحسب البيان، فقد نجحت الدفاعات الأرضية في إسقاط الطائرتين أثناء تحليقهما في سماء جبهة "المشجح" في مديرية صرواح غربي المحافظة النفطية.
وذكر البيان أن تدمير الطائرتين تزامن مع معارك طاحنة يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال القبائل لدحر المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في جبهتي المشجح والكسارة.
وأوضح أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بضربات الجيش والقبائل وسلسلة من الغارات لمقاتلات التحالف.
وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل 50 حوثيا في معارك طاحنة في جبهة المشجح وتدمير نخو 12 آلية ودورية في ضربات مدفعية وغارات جوية للتحالف.
وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق للحوثيين مطلع 2020 لاجتياح مأرب لكنها فشلت قبل أن تعاود في فبراير/ شباط الماضي شن هجوم بري غير مسبوق فجر معارك هي الأعنف منذ أعوام وتكبدت خلالها المليشيات آلاف القتلى والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمني يدمر مسيرتين حوثيتين مفخختين بمأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.