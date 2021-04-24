موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. رحلات الهند وأزمة تايلاند ومنتجعات مصر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. توقعت مسؤولة روسية، إمكانية استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في النصف الثاني من الشهر المقبل. أعلنت الإمارات عن تحديث الإجراءات المعلن عنها سابقا وتوضيح بشأن تعليق دخول القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية.

قالت حكومة كندا إنها ستحظر مؤقتا رحلات طيران الركاب من الهند وباكستان 30 يوما في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا. تراجع عدد السائحين الأجانب في تايلاند، خلال شهر مارس/آذار الماضي، بنحو 99% في ظل استمرار قيود السفر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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