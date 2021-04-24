موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. انهيار بيتكوين وقصة الرمان المفخخ

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بعد سلسلة ضخمة من المكاسب خلال العام الجاري، بدأت عملة بيتكوين تعود أدراجها وتكبدت خسائر حادة بفعل خطط أمريكية.

بعد تحقيقهما نجاحات باهرة في قطاع الطاقة المتجددة إثر التركيز عليه، تعتزم الإمارات وأمريكا تكرار نفس النجاح لصالح الغذاء هذه المرة.

تراجعت أسعار الذهب، بينما واصل البلاديوم ارتفاعه الحاد لأعلى مستوى على الإطلاق، بدعم من عمليات الشراء المكثف من شركات السيارات للمعدن.



أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام الإمارات بتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص.

خالفت أسعار النفط التوقعات، وارتفعت الجمعة، في ظل تزايد مخاوف الإمدادات مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.



أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، بيانا رسميا للتعليق على قرار السعودية بحظر استيراد الفاكهة والخضر منها بسبب "المخدرات المخبأة".

حملت تصريحات الرؤساء والمسؤولين خلال أعمال قمة المناخ التي بدأت، الخميس، تصريحات إيجابية وتعهدات بتحقيق خفض انبعاثات الكربون.

فرضت الإصابات المتزايدة لفيروس كورونا في عدد من دول العالم كلمتها في بورصات أوروبا، وتسببت في خسائر ضخمة للأسهم.

في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها السودان، تواصل المؤسسات الدولية دعمها للخرطوم من خلال تخفيف وإلغاء الديون.

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية الجمعة 23 أبريل 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

شددت الدنمارك على أهمية طاقة الرياح، وتطوير جزر الطاقة البحرية في اليوم الثاني من قمة قادة المناخ، التي دعت لها واشنطن.



واصلت أسعار الذهب في العراق التراجع، مساء الجمعة 23 أبريل 2021، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

سيدفع قطاع التصدير الزراعي اللبناني ثمنا باهظا لعمليات تهريب المخدرات داخل الفاكهة، بعد قرار السعودية الصارم.

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء الجمعة 23 أبريل 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

