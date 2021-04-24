قرار كويتي بشأن الرحلات الجوية القادمة من الهند

أعلنت دولة الكويت صباح السبت، عن منع الرحلات التجارية المباشرة القادمة من الهند اعتبارا من السبت الموافق 2021 أبريل 24 حتى إشعار آخر .

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في بيان على تويتر أن الخطوة جاءت بناء على تعليمات السلطات الصحية بعد تقييم الوضع العالمي لجائحة كورونا.

وطالب البيان شركات الطيران العاملة في مطار الكويت، بإيقاف جميع الرحلات التجارية القادمة إلى الكويت من الهند.

وأضاف البيان: "يمنع دخول البلاد جميع الركاب القادمين من جمهورية الهند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند مدة 14 يوما على الأقل قبل الوصول للكويت".

واستثني القرار المواطن الكويتي وأقاربه من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية التي برفقته.

وأكد البيان استمرار العمل برحلات الشحن الجوي القادمة من الهند.

يذكر أن الهند تعاني من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الوقت الحالي، وسجلت منذ تفشي الجائحة وحتى الآن نحو 16.3 مليون إصابة، بينما بلغت الوفيات نحو 187 ألف وفاة.

وسجلت الهند أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في العالم لليوم الثاني، الجمعة، إذ تجاوز عدد الإصابات الجديدة 330 ألفا خلال 24 ساعة، في الوقت الذي يرزح فيه نظام الرعاية الصحية تحت وطأة المرضى والحوادث ونقص الأكسجين.

أطلق مايك رايان، مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، تصريحا صادما عن تفاقم الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند.

ووصف مايك رايان الحد من انتشار المرض في الهند بأنه "مهمة صعبة للغاية".

وقال إن على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.