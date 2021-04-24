"جي بي مورجان" يعتذر.. قصة تورط البنك الأمريكي في السوبر الأوروبي

تعهد بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان"، والذي كان يدعم فكرة دوري السوبر الأوروبي، على التعلم مما وصفه بالملحمة التي أساء تقديرها.

وذكرت تقارير أن البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، كان قد خصص مبلغ 3.25 مليار يورو (3.92 مليار دولار) لتمويل تلك البطولة التي أثارت الجدل.

لكن خطط المنافسة التي تم الإعلان عنها من جانب 12 ناديا أوروبيا، فشلت خلال 48 ساعة فقط من الإعلان عنها، وذلك عقب انسحاب 6 أندية إنجليزية منها.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تعرضت الأندية لضغوطات من جانب الجماهير، واللاعبين، والمدربين، والاتحادات، والحكومة، والإعلام، بسبب طبيعة البطولة التي تم وصفها بأنها تقتل روح المنافسة، وتهدف لمحاكاة نظام دوري أبطال أوروبا.

وينص نظام البطولة على إمكانية مشاركة الأندية المؤسسة لها كل عام، بغض النظر عن أداء تلك الأندية في بطولات الدوري المحلي في بلادها.

ولا يزال عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يؤيدان الفكرة، مع إقرار يوفنتوس الإيطالي بقيادة رئيسه أندريا أنييلي، بأن النسخة المبدئية من البطولة لن تنجح.

وذكر بنك "جي بي مورجان" في بيان له الجمعة: "من الواضح أننا أخطأنا في تقدير الطريقة التي ينظر بها مجتمع كرة القدم بأسره لتلك البطولة، وكيف سيؤثر عليهم الأمر في المستقبل، نتعهد بالتعلم من ذلك".

وكانت وكالة س"تاندارد إيثيكس"، وهي وكالة مستقلة لتصنيف تقارير الاستدامة، قد خفضت تصنيف "جي بي مورجان"، من تصنيف "مناسب" إلى "غير ممتثل " في وقت سابق.

وذكرت "ستاندارد إيثيكس": "الوكالة تحكم على التوجهات التي أظهرتها الأندية في هذا المشروع، بالإضافة إلى توجهات البنك الأمريكي على أنها تتعارض مع أفضل الطرق للاستدامة".