ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أصدرت شركة أبل مؤخرا تحديثًا لسماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) و(AirPods Pro) و(AirPods Max) وبعض سماعات الرأس Beats.
تخطى عدد مستخدمي تطبيق سناب شات على أنظمة أندرويد عدد مستخدميه على ios، لأول مرة منذ انطلاق التطبيق.
في ظل أولوية الحفاظ على سلامة العمال في واحد من أضخم المشاريع السياحية بالسعودية، لجأت الشركة المطورة للاستعانة بالتكنولوجيا.
أعلن الحساب الرسمي لموقع تويتر للتغريدات القصيرة عن توفير خاصية نشر الصور بدقة فائقة 4K، لكافة أنظمة الهواتف الذكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. سماعات أبل وانتصار "سناب شات" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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