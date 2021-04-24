موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. سماعات أبل وانتصار "سناب شات"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أصدرت شركة أبل مؤخرا تحديثًا لسماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) و(AirPods Pro) و(AirPods Max) وبعض سماعات الرأس Beats.

تخطى عدد مستخدمي تطبيق سناب شات على أنظمة أندرويد عدد مستخدميه على ios، لأول مرة منذ انطلاق التطبيق.

في ظل أولوية الحفاظ على سلامة العمال في واحد من أضخم المشاريع السياحية بالسعودية، لجأت الشركة المطورة للاستعانة بالتكنولوجيا.

أعلن الحساب الرسمي لموقع تويتر للتغريدات القصيرة عن توفير خاصية نشر الصور بدقة فائقة 4K، لكافة أنظمة الهواتف الذكية.