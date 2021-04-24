موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. عرش الكهربائية أوروبي وأسعار مرسيدس

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تضم سوق السيارات في مصر مجموعة متميزة من الموديلات من مرسيدس خلال عام 2021 ترضي جميع الأذواق لتنوع فئاتها. أعلن منظمو معرض طوكيو الدولي للسيارات عن إلغاء تنظيم دورة 2021 من المعرض بسبب انتشار الجائحة. بخلاف ماركة تسلا، تهيمن صناعة السيارات الأوروبية على سوق السيارات الكهربائية العالمية في الوقت الحالي. أعادت ماركة تويوتا تسمية طراز "هايلاندر"، وطرحت منه جيله الثالث الجديد ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي بالصين، تحت مسمى طراز "كراون".



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