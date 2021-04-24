النطق بالحكم ضد قاتل "فلويد" 16 يونيو المقبل

أعلنت محكمة أمريكية أنها ستعقد في 16 يونيو المقبل جلسة النطق بالعقوبة في حق الشرطي المدان بقتل مواطنه الأسمر جورج فلويد.

وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس (الغرب الأوسط) إن جلسة النطق بالعقوبة في هذه القضية ستُعقد في 16 يونيو/حزيران.



وقضى فلويد في مايو/أيار اختناقاً بعد أن ركع شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق، في حين كان هو مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس، في قضية هزّت الولايات المتّحدة وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأمريكي.

وأدانت هيئة محلفين في أمريكا ديريك شوفين الشرطي الأمريكي السابق بولاية مينيسوتا بجريمة قتل من الدرجة الثانية لقتله جورج فلويد.

وواجه شوفين تهم القتل من الدرجتين الثانية والثالثة، بعدما طُرد من الشرطة بعد نشر فيديو يظهر فيه راكعا على عنق فلويد لنحو 9 دقائق غير آبه لتوسله من أجل حياته، وحتى بعدما غاب عن الوعي.

وشوهد شوفين في تسجيل مصوّر في 25 مايو/أيار 2020 وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق بينما استلقى الرجل الأسود البالغ 46 عاما على بطنه في الشارع وهو يقول "لا يمكنني التنفّس".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار، الثلاثاء، إلى إصدار ما وصفه بـ"الحكم الصحيح" في محاكمة الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد.

واعتبر بايدن القضية المعروضة الآن أمام هيئة محلفين في مينيابوليس بأنها "عبء ثقيل".

وجاءت تعليقات بايدن الصارمة من البيت الأبيض في اليوم الثاني من مداولات هيئة المحلفين، في أجواء ضاغطة.

وأكد بايدن أنه ما كان سيتحدث علانية لو لم تكن هيئة المحلفين معزولة، بمعنى أنها فُصلت عن الجمهور حتى تتوصل إلى قرار.

ورفضت محكمة أمريكية في وقت سابق، تبرئة الشرطي السابق ديريك شوفين المتّهم الرئيسي في قضية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.