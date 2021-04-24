للمرة الـ5 صافرات الإنذار تدوي في غزة.. وإسرائيل: رصدنا قذائف صاروخية

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، أن صافرات الإنذار لا تزال تدوي في مناطق بجنوب البلاد في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودوت صافرات الإنذار، فجر السبت، للمرة الـ5 في مستوطنات محيطة بغلاف قطاع غزة، من جانبه أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن "دبابات الجيش استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية مساء".



ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي أضرار أو إصابات نتيجة سقوط باقي القذائف في مناطق مفتوحة.

اشتباكات ليلية

من جانب آخر شهدت القدس الشرقية توترا بعد منتصف ليلة السبت، حيث دارت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في اشتباكات ليلية أشعلت احتجاجات في بلدات بأنحاء الضفة الغربية.

ومساء الجمعة، اشتبك المئات من الشبان الفلسطينيين مع قوات الشرطة الإسرائيلية خاصة في منطقة باب العامود التي انطلقت منها شرارة المواجهات.

وهتف العشرات من الشبان على مدرجات باب العامود، أحد أبواب القدس القديمة: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"على القدس رايحين شهداء بالملايين".









وردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين قبل أن تنتقل المواجهات إلى باب الساهرة وشارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين.

وقال شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الشبان الفلسطينيين حطموا كاميرات مراقبة للشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين، قبل أن يهاجموا بالحجارة مبنى المحكمة المركزية.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تم تسجيل 8 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس، الجمعة".

أما في الضفة الغربية فوقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بيت لحم والخليل في جنوبي الضفة، والبيرة "وسط" وقلقيلية وطولكرم "شمال".









من جانبها أبدت الولايات المتّحدة "قلقها العميق" إزاء "تصعيد العنف في القدس"، مؤكّدة إدانتها خطاب "الكراهية" بعد أن أطلق يهود هتافات مناهضة للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على تويتر "نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف في القدس"، داعياً إلى "رفض خطاب المتظاهرين المتطرّفين الذين يردّدون شعارات تنمّ عن كراهية وعنف".

وأضاف "ندعو إلى الهدوء والوحدة، ونحضّ السلطات على ضمان سلامة الجميع في القدس وأمنهم وحقوقهم".