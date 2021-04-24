الاتحاد الأفريقي يعرب عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في تشاد

أعرب الاتحاد الأفريقي مساء الجمعة عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في تشاد حيث تولى السلطة مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الذي توفي الأسبوع الماضي.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الهيئة المسؤولة عن قضايا الأمن والسلام في المنظمة القاريّة، في بيان إنّه وإذ يبدي "قلقه العميق" إزاء تشكيل مجلس عسكري في تشاد برئاسة نجل الرئيس الراحل، يدعو القوات التشادية إلى "احترام التفويض والنظام الدستوري والانخراط بسرعة في عملية لإعادة إرساء النظام الدستوري ونقل السلطة السياسية إلى السلطات المدنية".



كما دعا المجلس في بيانه إلى "حوار وطني شامل" في تشاد، وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة التشادي موسى فقي محمد بأن "تشكّل على وجه السرعة بعثة رفيعة المستوى لتقصّي الحقائق" في تشاد.

وحذّر البيان من أنّ الوضع في تشاد يشكّل تهديداً محتملاً للسلام والاستقرار في هذا البلد، كما لجيرانه وللقارة بأسرها.

وعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعه حول تشاد الخميس الماضي لكنّه انتظر ريثما يوارى الرئيس الراحل الثرى الجمعة لإصدار بيانه.



وحضر جنازة الرئيس الراحل في تشاد أكثر من 10 رؤساء دول في مقدّمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظراؤه في دول الساحل الذين وعدوا بتقديم دعمهم للمجلس العسكري للحفاظ على "استقرار" حلفيهم الاستراتيجي في المعركة ضد الإرهابيين في المنطقة.

وقبل مراسم التشييع، عبّر ماكرون وقادة الدول الأربع الأخرى في مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا)، التي شكلت قوة عسكرية تدعمها باريس لمحاربة الإرهابية، للجنرال ديبي الأبن عن "دعمهم المشترك للعملية الانتقالية المدنية العسكرية من أجل استقرار المنطقة"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.