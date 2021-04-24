مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين في انفجار جنوبي أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، السبت، مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين في انفجار بولاية قندهار الواقعة جنوبي البلاد.
وصرح جمال باركزاي -المتحدث باسم شرطة قندهار - أن "انفجار وقع في منطقة أرغنداب بالولاية أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين".
وقال في بيان له إن "الحادث وقع في مقبرة بمنطقة أرغنداب عندما انفجر لغم أرضي في دراجة ثلاثية العجلات كانت تقل مدنيين".
وبالرغم من تصاعد أعمال العنف في أفغانستان، يعيد الرئيس الأمريكي جو بايدن القوات إلى أرض الوطن بعد نحو 20 عامًا من الحرب.
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