أمريكا تنهي تعليق استخدام لقاح جونسون ضد كورونا

قالت الهيئات التنظيمية الرئيسية للقطاع الصحي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستستأنف استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19، لتنهي تعليقا استمر 10 أيام للتحقيق في صلة اللقاح بحالات تجلط دموي نادرة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في بيان مشترك إنه سيتم تحذير الأنظمة الصحية ومن يحصلون على اللقاح من مخاطر أعراض قد تكون مميتة تتضمن تجلطات دموية حادة وانخفاض الصفائح الدموية.



وذكرت إدارة الغذاء والدواء أن القرار يسري بأثر فوري، فيما يمهد لاستئناف التطعيم باللقاح اليوم السبت على أقرب تقدير.

وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "بناء على تحليل معمق، هناك صلة على الأرجح، لكن المخاطر ضئيلة للغاية".

وكانت شركة "جونسون آند جونسون" ذكرت لوكالة الأنباء الفرنسية، في نهاية آذار/مارس الماضي، أنها حدّدت مصنعا في بالتيمور في ولاية ماريلاند تديرها شركة "إيمرجنت بايو سوليوشنز" توجد فيه كمية من جرعات اللقاح "لا تتطابق مع معايير النوعية، من دون أن تحدد كميتها.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بـ15 مليون جرعة.