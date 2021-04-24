سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 24 أبريل 2021، لدى بعض شركات الصرافة، وماكينات صراف آلي تابعة لبنوك كبرى.

كما شهدت تلك التعاملات استقرار متوسط الجنيه ، أمام العملات العربية، والأجنبية الرئيسية.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم السبت، سجل متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 23 بنكا، من بينهم ،التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والإستثمار العربي، وعودة، ، والقاهرة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

كما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

ورغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.



وأضاف معيط، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري،عند 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا على شاشات البنك المركزي المصري، عند نحو 21.72 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار مسجلا 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

أسعار البنزين

وأعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، زيادة أسعار البنزين 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان.

وبحسب البيان، رفعت مصر سعر البنزين 95 أوكتان، إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92، إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه، والبنزين 80، إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021 وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".

أضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

يذكر أن مصر بدأت تحريك أسعار المحروقات وربطها بالأسعار العالمية للنفط، في أبريل/نيسان 2019، لتناسب أسعار النفط العالمية، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.