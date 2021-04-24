تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 24 أبريل 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 24 أبريل/نيسان 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

كما استقرت العملة المصرية، في تعاملات اليوم السبت، أمام العملات الأجنبية، والعربية الرئيسية.

سعر اليورو في مصر

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر اليورولدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، استقر متوسط سعر اليورو، عند18.78 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.82 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند18.67 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

الدولار والإسترليني

وواصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم السبت، لليوم الرابع على التوالي، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا على شاشات البنك المركزي المصري، عند نحو 21.72 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

الصادرات تهزم كورونا

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، عن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6% خلال الربع الأول 2021.

يأتي الارتفاع، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والقيود التي فرضها على الأسواق العالمية، وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.

وأوضحت جامع، في بيان أن الصادرات المصرية، ارتفعت خلال الربع الأول من 2021، إلى 7.438 مليار دولار، مقارنة مع 6.990 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.