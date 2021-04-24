إنجاز عالمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع.. أفضل بيئة عمل

تواصل المؤسسات الإماراتية حصد الألقاب الدولية، لترسخ كل يوم الريادة الإقليمية والعالمية للإمارات في العديد من المجالات.

حصلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل لعام 2021.



جاء ذلك بعد عملية تقييم مستقلة تمت من قبل مؤسسة "غريت بليس تو وورك".

واستندت المؤسسة الدولية في تقييمها إلى مجموعة من المحاور والمقاييس المتعلقة بالسعادة الوظيفية من خلال استقصاء رأي منفذ لجميع الموظفين بمختلف الفئات الوظيفية بالمؤسسة، وبالإضافة لعملية التدقيق والمراجعة على أفضل الممارسات المنفذة في هذا المجال.

ويؤكد الحصول على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل أهمية تعزيز السعادة الوظيفية، وتقوية الثقافة والقيم المؤسسية، حيث نالت المؤسسة على نسبة 90% وفق مؤشر الثقة، وبذلك تعتبر أول مؤسسة داعمة للمشاريع تحصل على اعتماد "أفضل بيئة عمل" عالميا.

يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حصلت على جائزة أسعد مكان عمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين.

كما حصلت على أفضل برنامج للاستدامة البيئية في أماكن العمل في القطاع الحكومي خلال عام 2020 من قبل برنامج السعادة في أماكن العمل.

وتطبق المؤسسة العديد من الممارسات المتميزة في مجال سعادة الموظفين، منها وسام المدير التنفيذي للتميز؛ لتكريم وتقدير الموظفين بمختلف الفئات، والتدريب التخصصي، والتوجيه والإرشاد الوظيفي، تعزيز منظومة الثقافة التنظيمية وغيرها من الممارسات الإدارية المتميزة.

وتعمل المؤسسة في تحقيق التوجهات الحكومية لجعل إمارة دبي المدينة الأسعد في العالم.