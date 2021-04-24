سعر الدولار في العراق اليوم السبت 24 أبريل 2021

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم السبت 24 أبريل 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1472.50 دينار للشراء، و1482.50 دينار للبيع.



ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.



وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم السبت، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1478 دينارا، وهو نفس السعر في الحارثية والنجف.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل مساء اليوم السبت نحو 1478.50 دينار، وفي البصرة سجل نحو 1479.50 دينار.

وسجل سعر الدولار مساء اليوم السبت في أربيل نحو 1477 دينارا.

وسجل سعر الدولار مساء اليوم السبت في السليمانية نحو 1477.50 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي مساء اليوم السبت نحو 1777.64 دينار للشراء، و1780.12 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2039.98 دينار للشراء، و2049.01 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 391.82 دينار للشراء، و392.10 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 399.36 دينار للشراء، و399.94 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4866.19 دينار للشراء، و4886.85 دينار للبيع.