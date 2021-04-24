لقاح كورونا.. ماذا نأكل قبل التطعيم وبعده؟

أسئلة كثيرة يطرحها الناس تخص اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا المستجد، من بينها الأطعمة الجيدة التي يفضل تناولها قبل التطعيم وبعده.

ولدعم احتياجات الجسم بشكل أفضل وتجنب ردود الفعل والأثار الجانبية المزعجة للقاح كورونا، قدمت اختصاصية التغذية الإيطالية، لورا كوينتي، مجموعة من النصائح الغذائية التي تخص المواد التي ينصح تناولها قبل وبعد الحقن باللقاح، وفقاً لمجلة "فانيتي فير" الفرنسية في نسختها الإيطالية.

أكدت "كوينتي" أن النظام الغذائي يسمح لنا بالحفاظ على قوة أجسامنا، ومساعدتها على التفاعل بأفضل طريقة مع مختلف مصادر التوتر، بما في ذلك لقاح كورونا.

وبناءً على ذلك، قالت اختصاصية التغذية: "في الأسابيع التي تسبق التاريخ المحدد لأخذ اللقاح، وبالطريقة نفسها بعد التطعيم، أنصح باتباع نظام غذائي خفيف وخالٍ تماماً من الأطعمة الصناعية، لأنها غنية للغاية بالدهون المشبعة التي تهاجم الأمعاء وتسبب التهاباً خطيراً".

كما أوضحت أن الحفاظ على ترطيب الجسم يعد أمراً مهماً للغاية لتجنب الآثار الجانبية التي يمكن أن تتبع التطعيم، مثل الحمى ونوبات الصداع والغثيان والإرهاق الشديد.

وفيما يلي المواد الغذائية الهامة قبل وبعد تطعيم كورونا..



الألياف





الألياف من أهم المواد التي يجب استهلاكها بشكل مستمر قبل وبعد الحقن باللقاح، والتي تحتوي عليها الخضروات والفاكهة، نظراً لأن هذا النوع من الأطعمة يعد صديقاً للأمعاء.

تحتوي الأمعاء على بكتيريا تساهم في الاستجابة الجيدة للجهاز المناعي، لذلك يجب إفساح المجال للأطعمة التي تحميها وتجعلها نشطة، وتمنع الإمساك بسبب وجود البكتيريا الضارة.



البقوليات والحبوب الكاملة





يحتوي الأزر والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة على نسبة جيدة من الكربوهيدرات، والبقوليات مثل الحمص والفاصوليا والعدس على حصة البروتين، المواد الغذائية التي يمكن طبخ طبق مفيد منها مضاف إليه القليل من زيت الزيتون البكر، لوجبة غذائية صحية قبل وبعد اللقاح.

الأسماك





يمكن أيضاً الحصول على البروتينات من الأسماك الخالية من الدهون (مثل الدنيس والهاك)، من خلال طهيها في الفرن في ورق القصدير أو على البخار بإضافة الثوم، لأنه مضاد قوي للجراثيم.

المياه ومشروبات الأعشاب





يجب تناول ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً، خاصة قبل التطعيم وبعده.

كما ينصح بتناول شاي الأعشاب المكون من غلي منقوع الزنجبيل، الليمون، والنعناع.

الوجبات الخفيفة

لتجنب هجمات الجوع، ينصح بتناول الوجبات الخفيفة في الصباح وبعد الظهر بقليل من المكسرات مثل اللوز والفستق والبندق والجوز، فإنها الوجبة الخفيفة المثالية حتى قبل اللقاح.





