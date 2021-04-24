الحريري وباسيل.. سجال عنيف يقتل محاولات حل أزمة لبنان

عكس سجال متجدد بين حزبي التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، صعوبة التوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية في وقت قريب.

ووقع سجال بين الطرفين في إطار أزمة تمرّد القاضية غادة عون المحسوبة على التيار الوطني ورئيسه جبران باسيل ورئيس الجمهورية، ميشال عون، على قرار كف يدها عن الجرائم المالية.

وخرج باسيل اليوم، مدافعا عن القاضية عون، وقال في مؤتمر صحفي "الفساد مانع للإصلاح ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض".

وأضاف: "صار واضحا للبنانيين أن هناك قضاة تهمهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا يحركهم إلا ضميرهم ومسؤوليتهم".

وتابع "في المقابل هناك قضاة عاجزون أو فاسدون جمعوا أموالهم وأملاكهم بالفساد"، مضيفا "لا خلاص إذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد".

واعتبر أن ما "يحدث "مع القاضية عون" هو محاولة منع قاض من الوصول إلى الحقيقة لأنه قرر كشف حجم الأموال التي تحولت للخارج وهوية أصحابها".

ومضى قائلا: "ما نعرفه أن الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أركانه، والإعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية من استكمال تحقيقاتها"، في إشارة إلى غادة عون.

وكانت القاضية عون رفضت قرارا رسميا بكف يدها عن الجرائم المالية، وتمردت على القرار عبر مداهمتها إحدى شركات تحويل الأموال، مدعومة من أنصار التيار الوطني الحر، ووصل الأمر إلى حد خلع الأبواب والحصول على كمبيوترات من الداخل.

وأدت هذه الأفعال إلى اتخاذ مجلس القضاء الأعلى قرارا بإحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي.

وردّ تيار المستقبل في بيان على تصريحات باسيل واتهاماته، قائلا "جبران باسيل نجح مرة ثانية في الحصول على شهادة عالية بدرجة امتياز في تخريب عهد عمه ميشال عون، ونزع صفة العهد القوي عنه وتقليده الوشاح الأكبر؛ الاهتراء الوطني".

وتابع تيار المستقبل: "كلما أطل هذا الرجل ليتحدث إلى اللبنانيين، يضع مسمارا جديدا في نعش العهد وسيده "رئيس البلاد"، ويقدم الدليل تلو الدليل على وجود حالة مستعصية في الحياة السياسية، تتحمل مسؤولية تعطيل البلاد وعمل المؤسسات الدستورية، مستقوية بموقع رئاسة الجمهورية وجهات محلية وخارجية تمنحه القدرة على الاستقواء إلى أن تحين ساعة المتغيرات التي لن تأتي".

وقال: "هم جبران باسيل الوحيد، هو المحافظة على مكانته في المعادلة السياسية، حتى ولو اضطرته الظروف إلى التضحية بالعهد ورئيسه وسمعته، بل للتضحية بالاستقرار السياسي والأمني والمعيشي وسقوط البلاد في هاوية لا رجوع منها".

وأضاف: "إطلالته الأخيرة تشبه إلى حد بعيد إطلالة القاضية غادة عون خلال غزواتها الأخيرة في منطقة عوكر (اقتحامها شركة مكتف لتحويل الأموال)".

وتابع أن "باسيل أطلق العنان لانهيارات عصبية تلقي تبعات الانهيار على الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أركانه والإعلام بمعظم شاشاته، فيما يعلم هو حق العلم أن المصنع الكبير للانهيار الاقتصادي والمعيشي والسياسي والفساد الذي يتهرب منه، ولن يستطيع، هو هو والتيار الذي استولى عليه وطرد منه رعيلا كاملا من الشباب والمؤسسين".

واتهم المستقبل، باسيل بالكذب، مؤكدا على رفض الحريري الاعتذار عن تأليف الحكومة، وقال "الكذب من شيم الكذابين والمتلونين والمطاردين بعقوبات من الداخل والخارج يا جبران".

وتابع "أما رهانك على سحب الرئيس المكلف من معادلة تأليف الحكومة، وقولك أن الأمر يتطلب استقالة المجلس النيابي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فهو رهان إبليس على دخول الجنة يا جبران، وربما كانت الطريق الأقصر إلى ذلك استقالة رئيس الجمهورية بحيث تستوي القواعد الدستورية حيث يجب أن تستقيم".

وفي رد على قول باسيل إن الحريري يسعى للحصول على النصف زائد واحد في الحكومة، قال البيان: "كلمة أخيرة لجبران باسيل، تعقيبا على قوله بأن الرئيس المكلف يسعى للحصول على النصف زائدا واحدا. إن الرئيس سعد الحريري سيكون رئيسا لمجلس الوزراء بكامل أعضائه وحقائبه وسياساته".

ومضى قائلا إن "الحريري لن يرضى تحت أي ظرف من الظروف أن يكون رئيسا لنصف مجلس وزراء. فإذا كان هناك من يرتضي لنفسه أن يكون رئيسا لتيار سياسي على حساب رئاسته للجمهورية، فإن سعد الحريري لن يخوض غمار بعثرة الدولة ومؤسساتها وتحويلها إلى كانتونات حزبية".

ويدخل هذا السجال المتجدد على خط أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ 5 أشهر، بالتحديد منذ تكليف الحريري بتشكيلها في أكتوبر تشرين ثاني الماضي.

ويقول الحريري إن مطالبة باسيل وعون، مدعومين من حزب الله، بالحصول على الثلث المعطل، سبب إفشال محاولات تشكيل الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس وزعيم التيار الوطني الحر.

فيما يتهم باسيل وعون، رئيس الوزراء المكلف بأنه يحاول الاستئثار بالحصة المسيحية، وهو ما ينفيه أيضا الأخير.

وفي الآونة الأخيرة، دخلت جهات خارجية عدة، أبرزها الجامعة العربية، على خط الحل لكنها لم تنجح في تذليل العقبات في وقت يعاني لبنان واللبنانيون من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة أوصلت أكثر من نصف الشعب إلى الفقر.