"إلفيس" الأمريكي يواجه السجن 20 عاما.. لماذا؟

اعترف أمريكي بمحاولة الانضمام إلى تنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا، ما يعرضه للسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وذكر موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن إلفيس ريدزيباجيك، 30 عامًا، بدأ يتواصل مع شخص يعتقد أنه أحد قادة الفصائل التابعة لتنظيم داعش أو جبهة النصرة أوائل 2015 بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش والقتال ضمن صفوفه.



ووفقا لوثائق المحكمة، فإن ريدزيباجيك سافر في يوليو/تموز من نفس العام إلى تركيا، حيث حاول دخول الأراضي السورية عدة مرات من هناك، ولكن محاولاته باءت بالفشل، ما دفعه لاتخاذ قرار بالسفر إلى الأردن أملا في دخول سوريا من هناك، لكن السلطات الأردنية ألقت القبض عليه ورحلته إلى الولايات المتحدة.

وقال مساعد المدعي العام لمكتب الأمن القومي في وزارة العدل، جون ديميرز: "اعترف ريدزيباجيك بالسفر إلى الخارج لمحاولة الانضمام لداعش أو جبهة النصرة في سوريا وتقديم الدعم المادي لهما".

وأضاف: "هذا المكتب ملتزم بمنع انتشار الإرهاب من خلال تعقب أفراد مثل المتهم ومحاكمتهم قبل أن يتمكنوا من إيذاء الولايات المتحدة وحلفائها".

كما أشاد المدعي العام الأمريكي بالإنابة مارك ليسكو بالجهود البارزة التي تبذلها فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي تتكون من محققين ومحللين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وشرطة نيويورك ، وأكثر من 50 وكالة أخرى فيدرالية وحكومية ومحلية.

وكشفت رسائل أرسلت من حساب "فيسبوك" الخاص بالمتهم في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، أن ريدزيباجيك قال "سيأتي وقت لا يقول فيه الناس سوى الله أكبر"، معترفا أنه كان مستعدا لتفخيخ نفسه بالقنابل لو تمكن من دخول سوريا.

وفي حال إدانته، سيواجه الشاب الأمريكي عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.