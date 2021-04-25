السودان يقر 5 قوانين مهمة.. أبرزها السلام ومكافحة الفساد

أقر السودان، اليوم السبت، وبشكل نهائي مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، بجانب 4 تشريعات أخرى هامة.
وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري على صفحته الرسمية عبر "توتير"، إن "الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، الذي انعقد السبت، أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، ومشروع قانون مفوضية السلام.
كما أجاز اجتماع المجلسين وهو بمثابة مجلس تشريعي، مشروع قانون تطوير الصناعة، ومشروع قانون الموارد المائية (تعديل 2021)".
وفي غياب المجلس التشريعي، أعطت الوثيقة الدستورية سلطة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء خلال جلسات انعقاد مشتركة.
يشار إلى أن هذه القوانين جاءت استجابة لنصوص الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا، وتهدف لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر وتحقيق الانتقال المنشود.
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