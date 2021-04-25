هواتف ذكية مضادة للميكروبات قابلة للغسيل.. شاهد المواصفات

أعلنت شركة "بوليت جروب" (Bullitt Group) عن إطلاق اثنين من الهواتف الذكية الجديدة المضادة للميكروبات.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الهواتف الذكية CAT S42 H+ وCat B40 4G الجديدة تأتي مزودة بأيونات الفضة وتتوافق مع معيار ISO 22196 وتمتاز بحماية شاملة وتتحمل الظروف البيئية القاسية والاستخدامات الشاقة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي CAT S42 H+ على شاشة قياس 5.5 بوصة، والتي تتيح إدخال البيانات بأصابع مبتلة أو حتى عند ارتداء قفازات، ومعالج ميديا تيك Helio A20 MT وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة تقنية VoLTE وVoWiFi وتقنية البلوتوث 5 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، كما أنه مزود بزجاج Corning Gorilla Glass 5 ويتمتع بحماية ضد الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP68 وIP69.

علاوة على ذلك يمكن تنظيف الهاتف الذكي CAT S42 H+ بمنظفات الصابون والكحول والكلور، مع توافر منفذ صوت 3.5 ملم مضاد للماء، ويعتمد الهاتف الذكي على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10، ومن المقرر تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار 11 خلال فصل الخريف.

ويمتاز الهاتف الذكي Cat B40 4G الجديد بنظام تشغيل خاص ومعالج Unisoc T117 مع دعم تقنية LTE وVoLTE وكشاف قوي بدرجة سطوع أكثر من 100 لومن، ودعم تقنية البلوتوث 5 ومنفذ USB-C، وتعمل الشاشة قياس 2.4 بوصة بدقة وضوح QVGA مع كاميرا بدقة 2 ميجابيكسل، ويأتي الهاتف الذكي الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بأبعاد 145 x 62 x 18 ملم ولا يتعدى وزنه 157 جراما.

وأعلنت شركة بوليت جروب أن سعر الهاتف الذكي CAT S42 H+ يبلغ 279 يورو، بينما يبلغ سعر الموديل Cat B40 4G نحو 80 يورو، وسوف يتم طرح الهواتف الذكية الجديدة في الأسواق بدءا من مايو المقبل.