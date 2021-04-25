إطلاق 5 هواتف آيفون برو فاخرة.. مفاجأة روسية لعشاق الفضاء

طرحت شركة كافيار 5 هواتف آيفون برو فاخرة، بمناسبة مرور 60 عاما على إطلاق أول رحلة فضائية مأهولة في 12 أبريل/نيسان 1961.

وأوضحت الشركة الروسية أن سلسلة الهواتف Space Conquerors الجديدة تعتمد على هاتف أبل آيفون 12 برو.

وأشارت إلى أنه تم تسمية الهواتف الذكية الجديدة بأسماء الأشخاص المهتمين بمجال الفضاء والرحلات الفضائية، مثل يوري جاجارين، الذي كان أول شخص يطير إلى الفضاء على الإطلاق، وسيرجي بافلوفيتش كوروليف، الذي كان من ضمن المسؤولين عن إطلاق أول قمر صناعي، بالإضافة إلى نيل أرمسترونج، والذي يعد أول شخص سار على سطح القمر، وكذلك إيلون ماسك مؤسس شركة SpaceX وجيف بيزوس مؤسس شركة Blue Origin للصناعات الفضائية إلى جانب عملاق التجارة الإلكترونية أمازون.



وأوضحت شركة كافيار أن إنتاج هواتف آيفون برو الفاخرة الجديدة يقتصر على أعداد محدودة تتراوح بين 11 و99 نسخة حسب كل موديل، ويرجع اختلاف أعداد النسخ المتوافرة إلى أن بعض الأجهزة تتضمن أجزاء من الصواريخ، التي انطلقت بالفعل إلى الفضاء.





وإلى جانب ساعة Navigator، التي تم استعمالها بالفعل في ذلك الوقت، يشتمل إصدار يوري جاجارين على جزء من سفينة الفضاء فوستوك 1، ويضم إصدار نيل أرمسترونج جزءا من سفينة الفضاء أبوللو 11.

ونظرا للتصميم البديع والمواد الفاخرة، بما في ذلك التيتانيوم والذهب والأعداد المحدودة، فإن أسعار هواتف آيفون برو الجديدة من كافيار تتراوح بين 5270 و9160 يورو.