"فيسبوك" تعتزم تحسين الخدمة الإخبارية.. إليك التفاصيل

قررت "فيسبوك" إطلاق دراسة كبيرة لتحديد تفضيلات المستخدمين بهدف تحسين الخدمة الإخبارية التي تقدمها لهم خلال الشهور المقبلة.

وبحسب ما ذكرته الشبكة فإنها ستقوم خلال الشهور القليلة المقبلة بجمع تقييمات أكثر تحديدا من المستخدمين بشأن المشاركات التي يشاهدونها ثم استخدامها لتحسين طريقة عرض المحتوى على صفحاتهم.

ومن الطرق التي ستستخدمها فيسبوك للوصول إلى هذا الهدف، إجراء اختبارات عالمية لاستطلاع آراء الأشخاص وتحديد طبيعة المنشورات الملهمة للمشتركين والذين يريدون رؤية المزيد منها على صفحاتهم.

هدف الخدمة الإخبارية

والهدف من ذلك هو عرض المزيد من هذا المحتوى على قمة قسم "آخر الأخبار" على صفحة المستخدم.

كما ستسأل الشبكة المستخدمين عما إذا كانوا يريدون رؤية أكثر أو أقل من المواد المتعلقة بموضوعات محددة.

وستستخدم الشبكة البيانات التي سيتم تجميعها لعرض المزيد من المحتوى عن الموضوعات التي يهتم بها المستخدم بصورة أكبر.

وقالت فيسبوك في بيان "حتى عندما يحتوي قسم آخر الأخبار على منشورات من الأصدقاء والمجموعات والصفحات التي تختار متابعتها، نعرف أن بعض أقرب الأصدقاء والأسرة يرسلون مشاركات حول موضوعات لا تهمك بشكل حقيقي أو أنك لا تريد مشاهدتها".