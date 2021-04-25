صور.. السعودية تُفوج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال الـ10 الأوائل من رمضان

تمكنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من تفويج حوالي 1.5 مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم العاشر منه. وتم التفويج وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية من خلال تسخير الإمكانات لتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي؛ من أجل سلامة قاصدي بيت الله الحرام.



وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة سخرت طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل وتنظيم عملية الدخول والخروج للجميع، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة.

ودعا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.



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