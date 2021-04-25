"التعاون الإسلامي" تدعو لضبط النفس في الصومال

دعت منظمة التعاون الإسلامي فرقاء الصومال إلى ضبط النفس وتجنب العنف والتصعيد في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأكدت الأمانة في بيان وقوف المنظمة مع الصومال حتى يتجاوز الصعوبات ويضمن أمنه واستقراره ووحدته.



وقالت المنظمة إنها تتابع بانشغال تطورات الوضع في الصومال ومواقف مختلف الأطراف الصومالية بشأن الانتخابات.

وحثت جميع الأطراف على اعتماد الحوار كخيار وحيد لحل الخلافات والتوصل إلى اتفاق جامع وشامل.

وشهدت العاصمة الصومالية، الأحد، اشتباكات بين وحدات من الجيش مناهضة لتمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وقوات موالية له.

ووصلت الأوضاع في الصومال إلى منحنى صعب بعد الخطوة الأحادية لـ"فرماجو" بتمديد ولايته لمدة عامين بعد انقضائها، في إجراء سبق للمجتمع الدولي التحذير من الإقدام عليه.