الإمارات تسير أولى رحلاتها لدعم أمن واستقرار "الساحل الأفريقي"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي

ويهدف بدء هذه الرحلات لدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الأفريقي، لتحقيق الأمن والاستقرار.



وحضر إقلاع أول رحلة من أبوظبي اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية وكرافييه شانيل سفير فرنسا لدى الإمارات.

وأكد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري أن من شأن جهود الامارات أن تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

من جانبه، تقدم السفير كرافييه شانيل بالشكر للإمارات على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود فرنسا في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عددا من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والاغاثية نظرا لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتؤكد الإمارات دائما التزامها بالتعاون مع الشركاء بأفريقيا في السعي الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لجميع أنحاء القارة.

وجاء تأكيد إماراتي مؤخرا، حملته كلمة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي، أمام الدورة العادية السابعة لقمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في العاصمة التشادية أنجمينا.

وجمعت قمة أنجمينا قادة بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، بهدف تنسيق العمل الجماعي لمواجهة التهديدات المستمرة ومحاربة الإرهاب والتطرف على ضوء التحديات التي تشكلها جائحة كورونا.