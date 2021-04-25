حرارة الصيف ليست السبب الوحيد لانتقال ترامب من فلوريدا

تخلى الرئيس السابق ترامب عن ناديه بالم بيتش هربا من صيف فلوريد الخانق إلى أجواء أكثر برودة في ناديه للجولف في نيوجيرسي.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن ترامب قرر إغلاق نادي الجولف الخاص به مار إيه لاجو حيث سيغادر معظم سكان بالم بيتش الطقس الرطب إلى هامبتونز أو أوروبا.



لكن مصادر مطلعة قالت إن الطقس ليس السبب الوحيد الذي يجعل ترامب يرغب في التوجه شمالًا لبضعة أشهر.

وقال أحد مستشاري ترامب للصحيفة: "إنهم ينقلون العملية برمتها إلى نيوجيرسي لأنهم سيبدأون حملات لجمع المزيد من الأموال".

وكان ترامب قد ذكر في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردا على سؤال بشأن فرص مشاركته في الانتخابات المقبلة: "أود في المقام الأول أن أقول إنني أدرس هذا الأمر بجدية بالغة، بل بصورة أكثر من جدية. ولكن من وجهة نظر قانونية، لا يزال الأمر مبكرا للغاية".

ووفق الشبكة، فإن الإجراءات القانونية يمكن أن تحدد المستقبل السياسي للرئيس السابق؛ حيث يخضع للتحقيق في نيويورك بشأن تعاملات مالية سابقة. فيما يحقق الادعاء العام في جورجيا أيضًا معه، في المزاعم بشأن محاولته الضغط على مسؤولي الولاية لتغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس جو بايدن.

وتربك خطط ترامب المبهمة بشأن الانتخابات الرئاسية حسابات مجموعة داخل الحزب الجمهوري، يبدو أنهم يخططون لحملاتهم الرئاسية.

وتضم هذه المجموعة حاكم ولاية فلوريدا ورون ديسانتيس، ووزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، وحاكم ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، ونائب الرئيس السابق، مايك بنس.