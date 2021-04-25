"كسر جمود عملية السلام".. محور مباحثات مصرية وأردنية

شددت مصر والأردن على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحرك فاعل لكسر الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد.



وأكدالوزيران أهمية قيام المجتمع الدولي بتحرك فاعل لكسر الجمود في جهود عملية السلام، والعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما بحث الوزيران أيضا التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس المحتلة، وأكدا ضرورة وقف إسرائيل جميع الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية من أجل إنهاء التوتر واستعادة الهدوء.

ولفتا إلى استمرار جهودهما واتصالاتهما مع المجتمع الدولي من أجل إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي وتوفير الحماية للفلسطينيين.

كما بحث الصفدي وشكري سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعرضا التطورات الإقليمية في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين.

وخلال المباحثات الهاتفية، أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الأردني على نتائج جولته الأفريقية لبحث تطورات سد النهضة.

وأكد الصفدي، في هذا السياق، دعم الأردن الكامل لمصر في جهودها لحماية حقوقها المائية التي تشكل جزءاً من الأمن القومي العربي، وموقفها المستهدف حل قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.