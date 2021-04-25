مقتل 7 شرطيين في كمين لطالبان شرقي أفغانستان

قتل 7 من عناصر الشرطة الأفغانية على الأقل في كمين لحركة طالبان في ولاية لوغار شرقي البلاد.
وأوضح مسؤولون أفغان أن كمينا نصبه مقاتلون من طالبان أسفر عن مقتل 7 من عناصر الشرطة الأفغانية على الأقل كانوا في عداد قوة أمنية لحراسة مناجم نحاس في الولاية.
من جانبه، قال ديدار لاوانغ المتحدث باسم حاكم ولاية لوغار، لوكالة فرانس برس، إن 7 من رجال الشرطة قتلوا وجرح 3 عندما نصب مقاتلو طالبان كمينا لسياراتهم في منطقة محمد اغا.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد إن طالبان نفذت 6 هجمات انتحارية و62 تفجيرا خلال الأيام العشرة الأخيرة، ما أدى الى مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة 180.
ووقع الهجوم الأخير، مع إعلان القائد العسكري الأمريكي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء العمل لسحب القوات الأجنبية المتبقية في هذا البلد تنفيذا لأوامر الرئيس جو بايدن.
وأعلن بايدن في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم سحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بحلول الذكرى 20 لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، ما يسدل الستار على أطول حرب أمريكية خارج الحدود.
وقبل نحو عقد كان للولايات المتحدة ما يقارب 100 ألف جندي في أفغانستان، لكن هذا العدد انخفض إلى 2,500 خلال رئاسة ترامب.
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