أسعار الذهب في سوريا مساء اليوم الأحد 25 أبريل 2021

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أبريل 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، صعدت أسعار المعدن النفيس.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، يوجد السعر الرسمي وفق نشرة "جمعية الصاغة" وسعر السوق، وهو مرتبط بسعر الدولار، في السوقين الرسمية والموازية.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم الأحد نحو 140 ألف ليرة للشراء، و139 ألفا و500 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 120 ألف ليرة للشراء، ونحو 119 ألفا و500 ليرة للبيع.

سعر السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الأحد في السوق السورية غير الرسمية نحو 164 ألفا و893 ليرة للشراء، و168 ألفا و887 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 144 ألفا و346 ليرة للشراء، و147 ألفا و842 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 123 ألفا و798 ليرة للشراء، و126 ألفا و797 ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الأحد نحو 104 آلاف و792 ليرة للشراء، و107 آلاف و330 ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات المسائية مساء اليوم الأحد في السوق السورية نحو 5 ملايين و136 ألفا و859 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و261 ألفا و282 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و155 ألفا و793 ليرة للشراء، ونحو مليون و183 ألفا و788 ليرة للبيع.

السعر العالمي

وعالميا، انخفض الذهب في المعاملات الفورية الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) 0.6% إلى 1773.45 دولار للأوقية، متخليا عن مكاسب سابقة كانت بدعم نزول الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1774.20 دولار للأوقية.