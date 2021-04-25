عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ولويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا تطوير العلاقات بين البلدين وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ولويجي دي مايو، مشاركة إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، وبحثا مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان أيضاً تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعاون البلدين في مواجهة تداعياتها.

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