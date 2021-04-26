آيفون 12 البنفسجي.. القصة "الحقيقية" لهاتف أبل الرومانسي

فاجأت شركة أبل الأمريكية الملايين حول العالم عندما أعلنت عن هاتفها "النادر" آيفون 12 البنفسجي، الذي يحمل قصة إنسانية.

وظهر الآيفون الجديد لأول مرة، خلال الفعالية التي جاءت تحت اسم Spring Loaded، ونظمتها أبل الأربعاء الماضي للإعلان عن منتجات جديدة.



وبعد أيام من إطلاق iphone 12 البنفسجي، أعلنت شركة أنكر لتصنيع الشواحن، عن إطلاق شواحن صغيرة الحجم مخصصة لهاتف أبل الجديدة قدرتها 20 واط.

وللمزيد من التميز، فضلت شركة أنكر أن يكون لون الشحن الجديد هو اللون البنفسجي وفقا لموقع "gizmochina.com".

والسؤال الذي يطرح نفسه، ما السر في اللون البنفسجي الذي تطرحه أبل لأول مرة؟

وفقا لعلماء النفس، فاللون البنفسجي يشير إلى الرومانسية والخيال، وفي حالات التوتر ينصح باستخدامه.

تاريخيا، يعد اللون البنفسجي من الألوان النادرة والتي كانت مقتصرة على الملوك والحكام، وكانت الصبغة الخاصة به هي الأغلى.

ويرجح خبراء في التكنولوجيا أن أبل لم يكن لديها الجديد لتضيفه بخصوص هاتفها الأشهر، فقررت أن تبهر السوق باللون، خاصة أنه لون جديد على عالم الهواتف الذكية.

لماذا اللون البنفسجي؟

لكن، الإجابة الأكثر وضوحا جاءت على لسان، ماركيز براونلي، وهو يوتيوبر أمريكي، اشتهر بمقاطع الفيديو التي تركز على التكنولوجيا، والذي شرح قصة وفاء من أبل للراحل "ستيف جوبز".

ستيف جوبز، هو المؤسس الشريك المدير التنفيذي السابق ثم رئيس مجلس إدارة شركة أبل، والذي رحل عن عالمنا في عام 2011.







وقال ماركيز براونلي في فيديو على قناته بموقع "يوتيوب": "عندما سألت عن سبب اللون البنفسجي، قيل لي: إنه اللون المفضل للراحل "ستيف جوبز" وفي هذا العام 2021 تحل الذكرى العاشرة لرحيل جوبز".

وأضاف، هذه لفتة طيبة من شركة أبل.

وأكد أن هاتف آيفون البنفسجي لا يتميز بشيء عن هواتف آيفون 12 الأخرى سوى باللون، فهو لديه نفس الإمكانيات ونفس الملحقات.

المواصفات

وأعلنت أبل في 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2020 خلال مؤتمرها الافتراضي أهلا بالسرعة Hi Speed، عن هاتف آيفون 12.

وقالت أبل إن هاتف iPhone 12 يأتي بشاشة Super Retina XDR وهي النسخة المخصصة من أبل عن OLED.

وأكدت أبل أن لدى iPhone 12 هوائيات مُخصّصة في القضبان لتعزيز تجربة اتصال 5G.





ويأتي هاتف iPhone 12 مع رقاقة A14 Bionic الجديدة، وهي توفر سرعة أعلى بنسبة 40% من A13.

ويحتوي المحرك العصبي لرقاقة A14 Bionic على 16 نواة، وهو ما يجعلها قادرة على إجراء 11 تريليون عملية في الثانية.

ويتميز الهاتف بكاميرا مزدوجة، نتكون من عدسة عريضة تحتوي على 7 عناصر، وحصلت الكاميرا على تحسين بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

وتوفر الكاميرا الواسعة للغاية مجال رؤية بزاوية 120 درجة، وتأتي بفتحة عدسة f / 1.6.