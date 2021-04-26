ردا على حماس.. إسرائيل تقلص الصيد البحري بغزة

أعلنت إسرائيل، فجر الإثنين، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية":إنه "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 ميلًا بحريًا الى 9 ميلًا".
وأشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين ويستمر حتى إشعار آخر.
وأضاف: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منها وتداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد الإسرائيليين".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق مساء الأحد، إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية سقطت في منطقة مفتوحة.
وأضاف أنه تم إطلاق قذيفة صاروخية أخرى سقطت داخل قطاع غزة.
والليلة كانت الأكثر هدوءا مقارنة مع اليومين الماضيين حيث تم إطلاق ما يزيد عن 40 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.
وبدأت الجهود المصرية والأممية للتهدئة تؤتي ثمارها مع إزالة الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية من ساحة باب العامود بالقدس الشرقية.
وكان وضع الحواجز بالتزامن مع اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على الفلسطينيين بالقدس الشرقية فجر مواجهات عنيفة بمدينة القدس وأماكن أخرى بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية.
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