موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. قصة الآيفون الرومانسي وشاشة آيسر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

نجحت شركة شاومي الصينية في فرض نفسها على عالم الهواتف الذكية، في ظل التقنييات المتقدمة التي تقدمها في هواتفها.

فاجأت شركة أبل الأمريكية الملايين حول العالم عندما أعلنت عن هاتفها "النادر" آيفون 12 البنفسجي، الذي يحمل قصة إنسانية.

يتمكن مستخدمو هواتف آيفون اعتباراً من غد الإثنين من الخيار قبل استخدام كل تطبيق جوال بين قبول تعقبهم أو رفضه، بفضل تحديث أبل.

أطلقت شركة سوني إصدارها الخاص Silent White Edition من سماعة الرأس WH-1000XM4 اللاسلكية.

أعلنت شركة "آيسر" عن إطلاق الشاشة المنحنية EL491CRG9 الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

قررت "فيسبوك" إطلاق دراسة كبيرة لتحديد تفضيلات المستخدمين بهدف تحسين الخدمة الإخبارية التي تقدمها لهم خلال الشهور المقبلة.

طلبت الحكومة الهندية من شركة تويتر حذف عشرات التغريدات، بينها تغريدات لمشرعين محليين، تنتقد تعامل الهند مع تفشي وباء كورونا.

طرحت شركة كافيار 5 هواتف آيفون برو فاخرة، بمناسبة مرور 60 عاما على إطلاق أول رحلة فضائية مأهولة في 12 أبريل/نيسان 1961.