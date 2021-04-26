أمازون تطلق شاشة ذكية مزودة بمحرك كهربائي.. لماذا؟

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق شاشتها الذكية Echo Show 10 الجديدة، وهي شاشة فريدة من نوعها مزودة بمحرك كهربائي.

وبعدما ظلت الشاشة الذكية دون تغيير لسنوات طويلة قامت الشركة الأمريكية بتطوير الشاشة لكي تعمل الكاميرات والميكروفونات والبرامج والمحرك معا.

وتعتمد الشاشة على المحرك حتى تتمكن من الدوران لكي تكون في مواجهة المستخدم وتتابع حركته في الغرفة باستمرار وتظل تحت نظره على الدوام.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الشاشة الذكية الجديدة لا تقوم بنقل أية بيانات، وتأتي بتصميم عصري جديد؛ حيث إنها تدور الآن حول محورها على قاعدة أسطوانية الشكل، وتشتمل على العديد من التجهيزات التقنية ومنها شاشة ومحرك، وتدور السماعات مع الشاشة لتتبع حركة المستخدم في الغرفة.

كيفية الحركة

وعند إعداد الشاشة الذكية يمكن للمستخدم تحديد كيفية حركة الشاشة قياس 10 بوصة؛ حيث تتحرك الشاشة قليلا إذا كانت مركبة على الحائط أو تدور بشكل أكبر عندما يتم تركيبها في الزاوية، كما يمكنها أن تدور بزاوية 360 درجة كاملة، وتظهر ميزة هذه الوظيفة عندما يتم تركيب الشاشة الذكية على طاولة العمل المركزية في المطبخ.

وفي حالة السكون تظل الشاشة الذكية Echo Show 10 ثابتة، وإذا نطق المستخدم الأمر الصوتي Alexa، فإن الشاشة الذكية ستتوجه إليه، وعندئذ تتحرك الشاشة مع المستخدم، سواء كان يرغب في إظهار معلومات من المساعد الصوتي أمازون Alexa أو متابعة وصفة للطهي أو مشاهدة مقطع فيديو أو إجراء مكالمة فيديو.

وتتحرك الشاشة الذكية بشكل صامت تماما؛ نظرا لاعتماد شركة أمازون على محرك بدون فرشات، وعند إجراء مكالمات الفيديو تقوم الكاميرا باستخدام وظيفة الزووم الرقمي لإظهار المستخدم بشكل أكثر وضوحا في الصورة.

وتقوم الشاشة الذكية Echo Show 10 الجديدة باحتساب موقع المستخدم بواسطة الميكروفونات والكاميرا الموجودة على حافة الشاشة، وأكدت الشركة الأمريكية صراحة أنها لا تقوم بجمع الكثير من المعلومات عن المستخدم.

وأشارت شركة أمازون إلى أنه يتم تدريب البرنامج على التعرف على ملامح الشخص فقط، بدون التركيز على التفاصيل، موضحة أن جميع أعمال الحوسبة الخاصة بالتعرف على المستخدم تتم على الجهاز نفسه، كما يمكن تغطية الكاميرا بواسطة الغطاء الانزلاقي.

وقد أدى خفض مستوى التعرف على الصور إلى عدم تمكن الشاشة الذكية Echo Show من التمييز بين المستخدمين الفرديين.

وأكدت الشركة قائلة: "لا نقوم بالتعرف على الوجوه أو خلافه".

وقد يتسبب ذلك في حدوث بعض الصعوبات في المنزل، الذي يقيم به عدة أشخاص، فإذا غادر المستخدم نطاق رؤية الجهاز، فإنه يدور حتى تتعرف الكاميرا على المستخدم التالي بغض النظر عن هويته.

ومن ضمن التحديات الكبيرة، التي واجهت الشركة الأمريكية عند تطوير الشاشة الذكية، كيفية الوصول إلى التوازن الصحيح عند ضبط زاوية الرؤية، وفي مراحل التطوير الأولى كانت الشاشة الذكية Echo Show تستجيب لأقل حركة، ولكن الآن فإن الجهاز ينتظر حدوث تغييرات كبيرة.

مجال الرؤية

وقد تم تقسيم مجال رؤية الكاميرا إلى ثلاث مناطق، فإذا ظل المستخدم في المنتصف، تظل الشاشة الذكية ثابتة، ولكن إذا تحرك المستخدم إلى أحد نطاقات على حافة الشاشة، فإنها تتحرك معه بعد فترة انتظار قصيرة، وإذا تعرضت الشاشة الذكية لأحد العوائق، فإنها تسأل المستخدم عما إذا كان يرغب في تقييد نطاق الحركة وفقا لذلك.

وتوجد الأزرار الخاصة بضبط مستوى شدة الصوت وزر إيقاف الميكروفون على الحافة العلوية للشاشة، وعند استعمال هذا الزر قد يقوم المستخدم بتغطية الكاميرا بدون قصد، وعندئذ يلاحظ البرنامج أن المستخدم لم يعد ظاهرا في مجال الرؤية ويبدأ في البحث عنه.

وأكدت الشركة الأمريكية على أنها قامت بالفعل بتدريب البرنامج على التعرف على حركة اليد أمام الكاميرا، غير أن هذه الوظيفة قد لا تعمل في بعض الأحيان.

ويمكن للمستخدم عن طريق تطبيق Alexa استعمال الشاشة الذكية Echo Show 10 لمشاهدة نطاقات أخرى في الغرفة، ولكن عند تشغيل هذا البث المباشر لا يتمكن المستخدم من التقاط الصور، علاوة على أن الشاشة الذكية لا تشتمل على الوظائف الأوتوماتيكية المتوافرة في كاميرات المراقبة.

ومع كل هذه القيود فإن برنامج الشاشة الذكية الجديدة تمكن من كتابة فصل جديد في التفاعل بين تجهيزات المنزل الذكي وقاطنيه؛ حيث تعتمد الشاشة الذكية على الكاميرا للاستجابة لطلبات المستخدمين.

وأعلنت شركة أمازون عن طرح الجيل الثالث من الشاشة الذكية Echo Show 10 باللون الأنثراسيت والأبيض بسعر يبلغ 250 دولارا أمريكيا.