ضربة قوية.. مخزن متفجرات "الشباب" في قبضة أمن الصومال

دمرت قوات الأمن الصومالية مخزن متفجرات لحركة "الشباب" عقب عملية واسعة بالمناطق الجبلية في محافظة بري شمال شرقي البلاد.

وذكر مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام محلية أن "الأمن الصومالي شن عملية أمنية واسعة في محافظة بري بولاية بونتلاند بعد حصوله على معلومات استخباراتية".



وتابع المسؤولون "أسفرت العملية عن اكتشاف خندق كبير أعدته حركة الشباب الإرهابية كمخبأ للمتفجرات في مدينة بوصاصو في جبال غل غلا".

وأضاف المسؤولون "الأمن أتلف عددا كبيرا من العبوات الناسفة وبعض الألغام دون وقوع خسائر".

وتُظهر الصور التي عرضتها صحف محلية، مصادرة قوات الأمن عددًا كبيرًا من القنابل، بالإضافة إلى متفجرات أخرى.

وتشهد محافظة بري في ولاية بونتلاند توترا أمنيا منذ فترة بسبب تحركات وعمليات حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وفي الآونة الأخيرة، شنت قوات الأمن في بونتلاند هجمات قوية ضد تنظيمي "الشباب" و"داعش" الإرهابيين.