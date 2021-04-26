"نستله" تطارد السلعة الأولى في عصر كورونا بـ6 مليارات دولار.. ما هي؟

تخوض شركة نستله السويسرية ماراثون مفاوضات قد ينتهي بصفقة تتجاوز 6 مليارات دولار للاستحواذ على سلعة مفضلة في عصر كورونا.

وأكدت شركة الأغذية السويسرية أنها تجري بالفعل محادثات للاستحواذ على شركة صناعة الفيتامينات "بونتيفول كو" من شركة الاستثمار المالي كيه.كيه.آر.آند كو.

صفقة مليارية

والصفقة قد تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار لأن شركة "كيه.كيه.آر أند كو" كانت تعتزم طرح أسهم بونتيفول للبيع في البورصة بهذه القيمة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المحتمل أن يقطع استحواذ نستله على بونتيفول الطريق على الطرح العام الأولي لأسهمها.

الفيتامينات.. سلعة العصر

وتبيع بونتيفول مجموعة واسعة من الفيتامينات التي يمكن الحصول عليها من سلاسل متاجر التجزئة مثل وول مارت ورايت أيد.

وقد أصبحت الفيتامينات والمكملات الغذائية هدفا جذابا للاستثمار في ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية حيث زاد الطلب بشدة على هذه المنتجات التي يتم الترويج لها باعتبارها تساعد في تعزيز الصحة وقوة الجهاز المناعي للمستهلكين.

يذكر أن شركة بونتيفول التي تطرح عدة منتجات غذائية تحت علامات تجارية عديدة منها نتشرز بونتي وبيوريتان برايد كانت قد قدمت طلبا لتسجيل أسهمها في البورصة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وزاد اهتمام نستله ومنافسيها في مجال السلع الاستهلاكية مثل "ريكيت بينكيزر" بمجال منتجات الرعاية الصحية.

وفي عام 2017، اشترت نستله شركة صناعة المكملات الغذائية الكندية Atrium Innovations بصفقة قيمتها 2.3 مليار دولار.