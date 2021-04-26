إيران تواصل التنكيل بالبريطانية نازانين زاغاري.. سجن لعام آخر

حكمت المحكمة الثورية الإيرانية المتشددة على البريطانية الإيرانية نازانين زاعاري راتكليف بالسجن عاما آخر، لتطول معاناة عائلتها.

وأكد ريتشارد، زوج زاغاري راتكليف، لصحيفة الإندبندنت، أن السيدة البالغة من العمر 42 عامًا تواجه عامًا آخر في السجون الإيرانية بالإضافة إلى حظر السفر، مما قد يبقيها في إيران لفترة إضافية.



الحكم الصادر بحق زاغاري راتكليف جاء بناء على تصريحاتها لمراسل بي بي سي خلال احتجاج عام 2009 خارج السفارة الإيرانية في لندن، والتي اعتبرتها المحكمة الثورية "دعاية ضد النظام"

وألقي القبض على نازانين زاغاري، التي كانت تعمل مديرة مشروعات بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، في مطار طهران في أبريل/نيسان 2016 وأدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

وتم إطلاق سراح نازانين زاغاري، التي قضت معظم عقوبتها في سجن إيفين بطهران، في مارس/آذار الماضي خلال جائحة فيروس كورونا لكنها ظلت قيد الإقامة الجبرية، وكانت تحركاتها مقيدة ومُنعت من مغادرة البلاد.