وصيف ديبي رئيسا للحكومة الانتقالية في تشاد

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد تعيين رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداك رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.

وقال المجلس العسكري في بيان الإثنين، إنه عين ألبرت باهيمي باداك، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل /نيسان الرئاسية، رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.



والأحد، أعلن المجلس العسكري رفضه التفاوض مع المتمردين الذين يشنّون منذ أسبوعين هجوماً ضدّ القوات الحكومية، قتل فيه الرئيس إدريس ديبي.

كما طلب المجلس مساعدة الجارة النيجر في القبض على زعيم المتمردين.

وفي وقت سابق، قال زعيم المتمرّدين محمد مهدي علي، رئيس "جبهة التناوب والوفاق في تشاد"، في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية: "لقد أكّدنا استعدادنا للالتزام بهدنة، بوقف لإطلاق النار، لكن هذا الصباح تعرّضنا للقصف مرة أخرى".

وكان الجيش التشادي أعلن في مطلع الأسبوع أنّه دمّر رتلاً للمتمردين وقتل 300 منهم.

وإدريس ديبي اتنو الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً، توفي بحسب الرئاسة التشادية الإثنين عن 68 عاماً متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في مواجهة المتمردين.