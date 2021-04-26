وزير الخارجية السعودي يصل قطر في زيارة رسمية

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
كما كان في استقباله القائم بأعمال سفارة السعودية في قطر علي بن سعد القحطاني، وعدداً من منسوبي السفارة.
ومؤخرا، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر دعم بلاده للسعودية في كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي فبراير الماضي من أمير قطر.
وعبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لأمير قطر على ما عبر عنه من "مشاعر أخوية نبيلة".
واطمأن أمير قطر، خلال الاتصال، طبقا لوكالة الأنباء السعودية، على صحة ولي العهد السعودي، متمنيا له دوام الصحة والعافية.
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