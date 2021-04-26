مصر تنفذ حكم الإعدام بحق المتهمين في "مذبحة كرداسة"

نفذت مصر حكم الإعدام بحق 9 من المتهمين في قضية مذبحة كرداسة التى وقعت في شهر أغسطس/أب 2013.
ونفذ الحكم، الإثنين، في سجن وادي النطرون شمال مصر، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت بالإعدام شنقا لـ 20 متهما ما بين حضوريا وغيابيا في إعادة محاكمتهم في قضية مذبحة كرداسة التى أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة كرداسة.
واقتحم المتهمون من عناصر الإخوان الإرهابية مركز الشرطة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامين لأنصار التنظيم في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة) مدججين بالأسلحة النارية والقذائف وقتلوا ضباط وجنود.
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