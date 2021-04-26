عطلة لنائب ترامب تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين 757 ألف دولار

كشف تقرير رقابي أن عطلة التزلج قام بها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق كلفت دافعي الضرائب 757 ألف دولار.
ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية كشف تقرير رقابي عن سفر نائب الرئيس السابق وعائلته برفقة 48 عميلا فيدراليا على الأقل واستأجروا 77 سيارة خلال الرحلة.
وأشار تقرير موقع مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن إلى أن رحلة بنس، الذي ترأس أيضًا قوة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، إلى منتجعات التزلج في كولورادو في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي جاءت في وقت عانت فيه البلاد من ارتفاع هائل في أعداد الإصابات بفيروس كورونا - على الرغم من توجيه فرقة العمل التي يقودها تحذيرات ملحة للمواطنين بالبقاء في المنزل خلال العطلات بعد عيد الشكر. .
وقال التقرير: "من الواضح أن بنس لم يتبع نصيحة الحكومة، وفي أثناء ذلك وضع عشرات من عملاء الخدمة السرية في خطر متزايد للإصابة".
وفقًا للموقع، استأجر العملاء 77 سيارة وأقاموا في العديد من الفنادق، ورفعوا تكلفة الإقامة لأكثر من 270 ألف دولار في فندق ماريوت فيل ماونتن وأكثر من 80 ألف دولار في فندق ريتز كارلتون الفاخر.
واجهت إدارة دونالد ترامب انتقادات لانتهاكها إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي أن الرئيس السابق وكبار المسؤولين انتهكوا القواعد 27 مرة على الأقل في الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
أصيب العديد من ضباط الخدمة السرية بكوفيد-19 بينما خضع آخرون للحجر الصحي بعد الاتصال بأشخاص مصابين بينما كان ترامب يعقد مؤتمرات حملته الانتخابية والسفر خلال الجائحة.
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